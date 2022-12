Who’s the Boss: scenariusz do kontynuacji już powstał. Milano ujawnia postępy

fot. materiały prasowe

Who’s the Boss ponownie zawita na ekrany. Popularny sitcom ciągnący się przez lata 80. i 90. zostanie odnowiony dla amerykańskiej platformy Amazon Freevee. O planach na nowy projekt zrobiło się głośno już w 2020 roku. Niemniej jednak dopiero po 2 latach prace nad kontynuacją nabrały rozmachu, o czym zapewniła Alyssa Milano.

Alyssa Milano o postępach

Aktorka ujawniła podczas wizyty w The View, że scenariusz do kontynuacji powstał już jakiś czas temu, a co więcej został oficjalnie przedłożony do zatwierdzenia. Za jego akceptację odpowiedzialna jest platforma Amazon Freevee. Aktorka mówiła:

Upuszczam tę wiadomość tutaj jako pierwsza. Przekazaliśmy scenariusz w zeszłym tygodniu do Freevee. Czekamy, aby usłyszeć, że mamy zielone światło. Chcemy przejść dalej. Jesteśmy bardzo blisko.

Milano wielokrotnie wskazywała, że cieszy się na myśl o odnowieniu popularnego sitcomu. W programie dodała:

Jestem bardzo podekscytowana potencjałem na kontynuację. Będę was o wszystkim informować.

Who’s the Boss - o czym jest kontynuacja?

Bohaterami ponownie będą Tony i Samantha Micelli. Historia rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z oryginału i ponownie w centrum będzie relacja ojca z córką. Tym razem jednak Samantha jest samotną matką, która mieszka w dawnym domu rodzinnym. Sitcom poruszy kwestię pokoleniowych różnic w oparciu o inny światopogląd, czy styl bycia rodzicem. Dynamika współczesnej rodziny w 2022 roku ma być podstawą.

Na ten moment nie jest znana data premiery.