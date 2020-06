Wiedzieliście, że Darkseid pracował kiedyś w... McDonald's? Bóg rozdający frytki

DC

Darkseid to jeden z najbardziej znanych złoczyńców świata DC, którego wielu komiksowych fanów bierze jako odpowiednika Thanosa z Marvela. To on przez lata toczył niezliczone boje z Supermanem i innymi herosami, to także on miał być głównym antagonistą DCEU w wizji Zacka Snydera. Jego potęga jest powszechnie znana; mało kto jednak wie, że swego czasu postać ta pracowała w... McDonald's.

W 1985 roku na amerykańskim rynku pojawiała się seria Ambush Bug - jej tytułowego bohatera niejednokrotnie porównuje się z Deadpoolem. Choć walczy on ze złem, jest przy tym aż do bólu niekompetentny, a za jego największą moc trzeba brać łut szczęścia (postać zmaga się także z problemami natury psychicznej). Sednem wspomnianej wyżej, utrzymanej w humorystycznym tonie serii miał być fakt, że w każdej jej odsłonie pojawiał się Darkseid, który stawał do boju z protagonistą.

Do najciekawszego zdarzenia doszło w drugim zeszycie. Ambush Bug najpierw rozprawił się z gigantycznym koalą o imieniu Quantis, by później zamówić jedzenie w najbliższym McDonald's. Sęk w tym, że hamburgery i frytki w placówce sieci wręczył mu właśnie Darkseid - i to z charakterystycznym, papierowym kapelusikiem na głowie. Spójrzcie sami:

Ambush Bug #2 - plansze

Dopiero w finale serii ujawniono, że pojawiała się w niej nadmuchiwana lalka uosabiająca Darkseida, która miała podbić sprzedaż komiksów; Ambush Bug doskonale zdawał sobie z tego sprawę, gdyż podobnie jak Deadpool posiada on zdolność przebijania czwartej ściany i porozumiewania się z czytelnikami.

Warto przypomnieć, że humorystycznych historii z legendarnym złoczyńcą jest znacznie więcej. Jack Kirby w zeszycie New Gods #2 pokazał, że Darkseid oczekuje na swojego syna, Oriona, siedząc w jego salonie na krześle. Twórcy nawiązywali później do tego motywu wielokrotnie, usadawiając antagonistę na przeróżnych kanapach i fotelach - w tym podczas pogrzebu Sandmana. W ostatnim czasie postać tę przedstawiono również jako... niemowlaka.