Liga Sprawiedliwości - nowe zdjęcie ze Snyder Cut. Superbohaterskie filmy Warner Bros. w końcu z oficjalną nazwą

W końcu! DC Extended Universe wreszcie stało się oficjalną nazwą franczyzy, czyli superbohaterskich filmów Warner Bros. Seria rozpoczęła się w 2013 roku filmem Człowiek ze stali Zacka Snydera.

Zack Snyder opublikował też nowe zdjęcie w kolorze ze swojej reżyserskiej wersji Ligi Sprawiedliwości, która zadebiutuje na HBO Max w przyszłym roku. Zobaczcie:

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1265631646159564800

Connie Nielsen, która u boku Lily Collins powraca na ekran w filmie Inheritance Vaughna Steina, zapytana o to, czy lubi współpracować z Patty Jenkins (z którą pracowała już przy trzech filmach, w tym obie części Wonder Woman), odparła, że z reżyserką zapoznał ją... Zack Snyder.

To zabawne, ponieważ to Zack powtarzał Patty: naprawdę uważam, że powinnaś spotkać się z Connie Nielsen. Naprawdę uważam, że jest odpowiednia do tej roli. Patty na to: och, nie, ona jest twardą dziewczyną, a ja szukam do tego twardej kobiety. Zack naciskał. Patty w końcu się zgodziła i musiałam lecieć do Londynu tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Pochodzę z Danii, więc Boże Narodzenie to dla mnie wielka sprawa z dużą ilością przygotowań, ale wsiadłam do samolotu i poleciałam tam. (...) Poszłyśmy do restauracji, poczułam tę dziwną więź, przegadałyśmy kolejne cztery godziny...