Wiedźma Księżyca, Król Pająk - drugi tom fantasy Marlona Jamesa nadchodzi

Marlon James to pochodzący z Jamajki pisarz, który zdobył Nagrodę Bookera w 2015 roku za powieść Krótka historia siedmiu zabójstw. Kilka lat temu rozpoczął nowy projekt, trylogię fantasy. Część pierwsza, Czarny lampart, czerwony wilk, okazała się wymagającą i intrygującą lekturą, którą docenili zarówno czytelnicy, jak i krytycy.

Na drugi tom przyszło polskim czytelnikom chwilę poczekać, ale już niebawem trafi w ręce czytelników. Powieść Wiedźma Księżyca, Król Pająk została zapowiedziana przez wydawnictwo Echa na 25 września.

Cykl Marlona Jamesa to fantasy osadzona w afrykańskich klimatach, co jest widoczne w kulturze, sposobie mówienia czy innych systemach wartości postaci. Historia opisana w powieści Wiedźma Księżyca, Król Pająk toczy się częściowo równolegle do wydarzeń z pierwszego tomu i pozwala spojrzeć na wydarzenia z innej perspektywy.

Wiedźma Księżyca, Król Pająk - opis i okładka książki

Porywająca historia kobiety, która zaryzykowała wszystko, by żyć na własnych warunkach.

W drugim tomie trylogii autorstwa Marlona Jamesa Sogolon, zwana Wiedźmą Księżyca, opowiada historię swojego długiego życia – niewoli, nieprzejednanej walki oraz poszukiwań zaginionego dziecka.

Sogolon to kobieta nieustraszona, obdarzona nadprzyrodzonymi mocami i długim życiem, które okazuje się dla niej przekleństwem. Wykpiwana i znienawidzona w dzieciństwie, trafia jako służka na królewski dwór, gdzie przekonuje się, że najważniejsze w życiu jest zdobycie i utrzymanie władzy. Tam właśnie poznaje Keme, zmiennokształtnego królewskiego zwiadowcę, dzięki któremu nauczy się poskramiać gniew i namiętność, nienawiść i żądzę zemsty.

Poszukiwania tajemniczego dziecka, będące osią fabuły pierwszego tomu trylogii, Sogolon postrzega zupełnie inaczej niż Tropiciel. A jej własna opowieść jest czymś więcej niż relacją z wędrówki. Wiedźma Księżyca musi stawić czoło nowym przeciwnikom, doświadcza zarówno nieoczekiwanej radości, jak i niewymownego cierpienia, zaś w wciągu 177 lat swojego życia przekonuje się boleśnie, że prawda to kwestia interpretacji, a zaufanie pokładane w mężczyźnie wystawia kobiecą tożsamość na szwank.

Wiedźma Księżyca, Król Pająk – dalszy ciąg Czarnego Lamparta, Czerwonego Wilka – to porywająca historia kobiety, która zaryzykowała wszystko, by żyć na własnych warunkach. Powieść pełna zwrotów akcji i intymnych przeżyć, epicka i zarazem głęboko ludzka, czerpiąca garściami z afrykańskiej mitologii i folkloru.