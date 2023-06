WIedźmi król: już wkrótce premiera powieści young adult o świecie wróżek

We need YA

Wiedźmi król to powieść fantasy dla młodzieży, której autorem jesr H.E. Edgmon. Choć akcja powieści - przynajmniej początkowo - toczy się w świecie wróżek, to fabuła dotyka realnych spraw i prawdziwych problemów, takich jak dyskryminacja, problemy z tolerancją odmienności czy próbami znalezienia własnego miejsca na świecie.

Wiedźmi król trafi do sprzedaży 28 czerwca nakładem wydawnictwa We Need YA.

O Autorze

H.E. Edgmon to influencer, wielbiciel psów i autor książek. Wychował się na południu Stanów Zjednoczonych, obecnie mieszka nad Pacyfikiem ze swoją małą ekscentryczną rodziną. Jeszcze nigdy się nie wyspał i nie wierzy, że kiedykolwiek mu się uda. Od dziecka wiedział, że chce zostać pisarzem. Zaczynał od pisania fanfików. Wiedźmi król to pierwszy tom dylogii, uznany przez „Publishers Weekly” za jedną z najlepszych książek YA w 2021 roku.

Wiedźmi król - opis i okładka książki

Źródło: We Need YA

Wyatt jest transpłciową wiedźmą, czego istoty mieszkające w Asalinie nie potrafiłyby zaakceptować. Rządzą tam bowiem wróżki, a wiedźmy takie jak on nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Dlatego Wyatt wbrew swojej woli musi poślubić księcia wróżek Emyra Northa. Ale pewnej nocy Wyatt traci kontrolę nad swoimi mocami, ucieka do świata ludzi i postanawia zapomnieć o magii i swoim pochodzeniu. Emyr nie chce jednak zrywać zaręczyn i wyrusza w pościg za ukochanym, żeby nakłonić go do powrotu. Tylko że Wyatt wcale nie zamierza wracać ani tym bardziej zadbać o przyszłość królestwa wróżek…