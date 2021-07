Wiedźmin - oto logo 2. sezonu. Netflix ujawnia też tytuły odcinków

Netflix

Oparty na książkach Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmin okazał się wielkim sukcesem Netflixa. Ruszyła już akcja promocyjna 2. sezonu, a do sieci co trochę trafiają nowe materiały zapowiadające serię. Światło dzienne ujrzał na początku lipca zwiastun nowej odsłony, a teraz ujawnione zostało logo oraz tytuły siedmiu odcinków nadchodzącego sezonu. Tytuł finałowego epizodu pozostaje tajemnicą. Udostępnione przez Netflixa wideo znajdziecie poniżej.

Przypomnijmy, że w 2. sezonie jako showrunnerka powraca Lauren Schmidt Hissrich, a Henry Cavill ponownie wciela się w Geralta z Rivii. Freya Allan powróci do serialu w roli Ciri, zaś Anya Chalotra ponownie zagra Yennefer. Tomasz Bagiński pozostaje jednym z producentów wykonawczych serii.

Oto tytuły odcinków 2. sezonu serialu Wiedźmin:

Ziarno prawdy

Kaer Morhen

Straty

Redański wywiad

Odwrót

Miły przyjacielu

Voleth Meir

Wiedźmin - logo 2. sezonu

Wiedźmin - sezon 2

Wiedźmin - fabuła 2. sezonu

2. sezon będzie adaptacją pierwszego tomu książkowej sagi autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, czyli Krwi Elfów. Widzowie będą obserwować wspólną drogę Geralta i Ciri. Biały Wilk będzie przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden. Postanowi zabrać dziewczynę do Kaer Morhen - to miejsce uważa za najbezpieczniejsze na świecie. Możemy liczyć na to, że spotka tam swych starych znajomych, Eskela (Basil Eidenbenz) i Lamberta (Paul Bullion). Niestety nie wiadomo, czy możemy też liczyć na sławną serenadę pod jego adresem. Geralt zobaczy również swojego mentora, czyli Vasemira, którego zagra Kim Bodnia.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu już 17 grudnia 2021.