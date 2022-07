Wiedźmin - prace na planie 3. sezonu wstrzymane. Gwiazda ma koronawirusa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Obsada Wiedźmina miała wolne w weekend. Prace na planie miały być wznowione w poniedziałek 25 lipca, ale nic nie kręcono. Portal Redanian Intelligence potwierdził plotki krążące w weekend, że powodem jest Henry Cavill, który zaraził się koronawirusem. Według ich wiedzy ekipa powinna mieć wolny cały tydzień z tego powodu. Najpewniej potem praca zostanie przebudowana tak, by kręcić sceny, w których nie ma Geralta. Jeśli na tym etapie jest to możliwe.

Co ciekawe, plotka o koronawirusie Henry'ego Cavilla pojawiła w weekend po panelu Warner Bros. na San Diego Comic-Con. Plotki mówiły, że aktor miałby się tam pojawić, a z uwagi na przerwę w pracach nad Wiedźminem podczas tego weekendu, było to możliwe. Wówczas wiele osób na Twitterze mówiło, że plany zostały odwołane właśnie z powodu choroby Cavilla. Czy to ma na pewno związek? Na razie to tylko spekulacja.

Wiedźmin - na jakim etapie prace?

Według portalu został finałowy miesiąc prac na planie, podczas którego mają kręcić znany z książek przewrót na Thanedd. Główna obsada ma brać w tym udział, na czele z Henrym Cavillem.

Wiedźmin - premiera 3. sezonu nie wcześniej niż w 2023 roku.