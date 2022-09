Wiedźmin - 4. i 5. sezon w planach? Plotka sugeruje decyzję Netflixa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa plotka o przyszłości serialu Wiedźmin pochodzi od niezawodnego Redanian Intelligence, który zawsze ma dobre i sprawdzone informacje o produkcji Netflixa.

Wiedźmin - 4. i 5. sezon powstaną

Według ich niezawodnych źródeł Netflix już planuje dwa kolejne sezony Wiedźmina. Do tego na raz mają być tworzone scenariusze obu serii i obie będą na raz kręcone na planie.

Prace nad scenariuszami mają rozpocząć się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Autor wspomina, że 3. sezon był już rozpisywany aż trzy miesiące po premierze 2. sezonu.

Jako że jeden sezon Wiedźmina to 5-6 miesięcy pracy na planie, to kręcenie dwóch serii na raz będzie gigantycznym przedsięwzięciem dla Netflixa i twórców. Nie jest to jednak precedens, bo dla przykładu trzy sezony serialu Wikingowie: Walhalla były kręcone jednocześnie.

Niektórzy obawiali się, że Netflix skasuje Wiedźmina po 3 sezonie, ale te plany pokazują, że jego popularność w platformie w ogóle nie maleje. Prawdopodobnie oficjalne informacje o przyszłości Wiedźmina poznamy 24 września 2022 roku podczas wirtualnego wydarzenia zwanego Netflix Tudum.

Wiedźmin 4 i 5 - kiedy premiera?

Wiemy, że 3. sezon Wiedźmina ma pojawić się w 2023 roku. Według spekulacji Redanian Intelligence kolejne dwa mogłyby mieć premierę w grudniu 2024 roku i grudniu 2025 roku. Na razie to tylko ich teoria.

Nikt nie komentuje, nie dementuje ani nie potwierdza tych informacji.