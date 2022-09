CD Projekt wypuścił darmową grę w uniwersum Wiedźmina. Bieg przez Płotki trafił na urządzenia mobilne

fot. CD Projekt

Jedną z niespodzianek wrześniowego Night City Wire było udostępnienie nowej produkcji w uniwersum Wiedźmina. Tym razem mowa jednak o niewielkiej i stosunkowo prostej grze przygotowanej z myślą o urządzeniach mobilnych. Roach Race lub też Bieg przez Płotki, to gra zręcznościowa, w której zadaniem graczy jest unikanie przeszkód jako wierna klacz Geralta z Rivii i rywalizowanie z innymi o jak najwyższe miejsca w rankingach. Tytuł powstał we współpracy ze studiem Crunching Koalas i dostępny jest za darmo na sprzętach z z systemami Android oraz iOS. Możecie pobrać go z Google Play lub App Store.

Roach Race / Bieg przez Płotki

Co ciekawe, Roach Race pojawiło się już wcześniej jako easter egg w grze Cyberpunk 2077: gracze przemierzając Night City mogli natknąć się na automaty z tą właśnie produkcją.