Nilfgarardzka zbroja z Wiedźmina znów wygląda inaczej? Nowe zdjęcie z planu 4. sezonu

Aktualnie trwają zdjęcia do 4. sezonu Wiedźmina w Waverley Abbey w Anglii. Na miejscu zbudowano scenografię, która ma przedstawiać obóz uchodźców, uciekających przed wojną Nilfgardu z królestwami północy. Niedawno mogliśmy zobaczyć Laurence'a Fishburne'a po raz pierwszy w roli Regisa. Nowe zdjęcia z planu pokazują kolejne szczegóły, w tym nową nilfgaardzką zbroję. Tym razem niejako powracamy do kolorystyki z 1. sezonu, gdzie wszystkie zbroje były całkowicie czarne. Ciężko stwierdzić, czy to oznacza kompletną zmianę zbroi, czy tylko konkretna dywizja armii będzie je nosić. Zobaczcie sami.

Wiedźmin 4 - zdjęcie z planu

Obiekt historyczny, w którym trwają zdjęcia, będzie zamknięty do 10 lipca, więc w ciągu najbliższych tygodni możemy spodziewać się jeszcze więcej ujęć z planu.

Wiedźmin: sezon 4 - co wiadomo?

Tym razem na ekranie zobaczymy Liama Hemswortha jako Geralta z Rivii. Z kolei Freya Allan zdradziła, że na jej bohaterkę, Ciri, czekają pierwsze doświadczenia romantyczne. Do obsady nowych odcinków dołączyli Sharlto Copley, który zagra Leo Bonharta, Fishburne, a także Danny Woodburn wcielający się w krasnoluda Zoltana Chivaya.

Według źródeł Redanian Intelligence, nowy sezon rozpocznie się dziesiątki lat po dotychczasowych wydarzeniach. Zobaczymy, jak osoba imieniem Stribog (Clive Russell) opowiada grupie dzieci legendę Geralta z Rivii. Wśród tej grupki jest znana fanom książek Nimue (Eve Ridley). Kwestia różnych interpretacji legendy ma związek z tym, dlaczego Geralt wygląda inaczej. Jedna wersja to ta z Henrym Cavillem, inna to ta z Liamem Hemsworthem.

Wiedźmin - premiera 4. sezonu odbędzie się w 2025 roku. Serial dostępny tylko na platformie Netflix.