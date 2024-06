Tak wygląda Regis w 4. sezonie Wiedźmina. Laurence Fishburne z bujna czupryną

fot. materiały prasowe

Prace na planie czwartego sezonu Wiedźmina trwają, więc co jakiś czas do sieci wpadają nowe zdjęcia z planu. Widzieliśmy już Liama Hemswortha w roli Geralta z Rivii, w której zastąpił Henry'ego Cavilla. Teraz po raz pierwszy możemy zobaczyć Laurence'a Fishburne'a w roli Regisa znanego z książek Andrzeja Sapkowskiego.

Wiedźmina - zdjęcia Regisa z 4. sezonu

Regis to mądry cyrulik i zielarz z tajemniczą przeszłością, który dołącza do Geralta w jego podróży. Jest on także wampirem.

Widzimy na zdjęciach, że Laurence Fishburne jest w kostiumie i według relacji Redanian Intelligence nosi on perukę. RI spekulują też, że Regis w tych scenach, które są tu kręcone jest w towarzystwie grupy wojowników dowodzonych przez Geralta. Wniosek oparty jest na tym, że na planie widać konie tychże członków drużyny na czele z Płotką. W gronie towarzyszy Geralta są na pewno Jaskier oraz Milva (grana przez Meng’her Zhang). Według RI to grupa zwana hanzą Geralta. Twierdzą, że jej skład mają doskonale znać fani książek.

Zdjęcia obecnie są kręcone w Waverley Abbey niedaleko Londynu. Na miejscu zbudowano scenografię, która ma grać obóz uchodźców, którzy uciekli z wojny Nilfgardu z królestwami z północy.

Wiedźmin - premiera 4. sezonu odbędzie się w 2025 roku.

