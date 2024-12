Wielkie zaskoczenie i ogromne emocje. Tak widownia TGA 2024 zareagowała na zwiastun Wiedźmina 4

fot. CD Projekt

Na The Game Awards 2024 zaprezentowano pierwszy zwiastun gry Wiedźmin 4, jednocześnie ujawniając, że ponownie będzie to RPG z otwartym światem, ale graczom tym razem przyjdzie wcielić się w Ciri, która została tytułową łowczynią potworów. Niedługo po tym wydarzeniu dostaliśmy możliwość spojrzenia na to wideo z nieco innej perspektywy i przeżycia emocji, które towarzyszyły osobom mającym możliwość oglądania TGA 2024 na miejscu.

Marcin Momot z CD Projekt RED podzielił się nagraniem przedstawiającym reakcje osób zgromadzonych w Peacock Theater w Los Angeles. Można w nim usłyszeć, że widownia była bardzo zaskoczona i jednocześnie uradowana zaprezentowanym materiałem. O tym, jak wielką marką jest polskie studio najlepiej świadczy entuzjazm w momencie pojawienia się planszy z ich nazwą. Zobaczcie sami.

W oczekiwaniu na dalsze informacje o Wiedźminie 4 możecie zapoznać się z naszą analizą trailera.