Wiedźmin - autorzy muzyki ujawniają ulubioną przeróbkę Toss a Coin to Your Witcher

Wiedźmin okazał się być dużym sukcesem platformy Netflix. Przy okazji premiery serialu i na długo po tym, sieć pełna była wielu memów i przeróbek związanych z produkcją. Ogromnym hitem okazał się utwór Toss a Coin to Your Witcher wykonywany przez serialowego Jaskra, Joey'a Batey'a. Kompozytorami utworu są Sonya Belousova i Giona Ostinelli, którzy w podcaście Behind the Scenes ujawnili, która przeróbka tego utworu spodobała im się najbardziej.

Autorzy muzyki do serialu nie kryli radości z faktu, że ich praca została doceniona na wiele różnych sposobów. Zapytani o swoje ulubione przeróbki, para wyróżniła tę stworzoną przez FatCatArt.com i zatytułowaną Toss a Shrimp to Your Kitty oraz rosyjską folklorystyczną przeróbkę od Omsk Philharmonic. Odsłuchajcie i zobaczcie sami poniżej: