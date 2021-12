Wiedźmin - Ciri trenuje na oczach Lamberta i Coena. Nowy fragment 2. sezonu

Netflix

Nowy fragment 2. sezonu Wiedźmina pokazuje to, na co czekają fani jednego z największych hitów Netflixa: trening Ciri. Widzimy ją jak niezłomnie próbuje przebyć trudny tor przeszkód, a wszystkiemu przyglądają się Lambert i Coen. Sytuacja najpewniej odbywa się niedaleko Kaer Morhen, do którego Geralt przybywa wraz z Ciri.

Wiedźmin - fragment 2. sezonu

Przypomnijmy, że według naszej recenzji i zagranicznej prasy 2. sezon Wiedźmina jest o wiele lepszy od pierwszego. Poprawiono serial w każdym aspekcie, osiągając efekt, który ma zadowolić fanów. Więcej o tym przeczytajcie w newsie o recenzjach 2. sezonu Wiedźmina.

Wiedźmin 2 - zdjęcia

Wiedźmin - sezon 2

Wiedźmin - premiera 2. sezonu odbędzie się 17 grudnia 2021 roku na Netflixie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.