Hoży doktorzy - twórca o nadchodzącym reboocie. Pierwotnie miał wątpliwości

fot. materiały prasowe

Reklama

Bill Lawrence, twórca i producent wykonawczy serialu Hoży doktorzy, udzielił wywiadu dla Los Angeles Times, w którym opowiedział o nadchodzącym reboocie. Przyznał, że ponowne odwiedziny tej franczyzy wzbudzały w nim pewne wątpliwości, ale teraz jest w pełni przekonany do projektu.

- Gdybym myślał, że to zły pomysł, nie wchodziłbym w to. Nie ganiam za zyskami i, nie chcąc się wywyższać, nie muszę tego robić.

Lawrence przyznał również, że gdyby reboot miał polegać jedynie na powrocie do tego samego szpitala i tych samych bohaterów, gdzie wszystko "jest po staremu", odmówiłby stworzenia takiego projektu. Tymczasem twórca widzi potencjał w pokazaniu, gdzie bohaterowie poszli dalej, już nie jako młodzi stażyści, lecz lekarze wprowadzający nowe pokolenie w świat medycyny.

- Komplikacją i powodem mojego wahania był fakt, że nie pracuję już dla Disneya. Pracuję tutaj [w Warner Bros.], a biznesowo to nie jest serial, który mogłem po prostu zrobić. Mogliby mi powiedzieć, że nie zatrudniali mnie po to, bym tworzył program Disneya.

fot. Disney+

Hoży doktorzy - Lawrence o nadchodzącym reboocie

Opowiadając o przygotowaniach do produkcji, Lawrence opowiedział o podekscytowaniu starej obsady, która "tęskni za tym doświadczeniem". Jednocześnie wspomniał o trudnej sytuacji w Hollywood, gdzie aktorzy "walczą, by znaleźć pracę" z uwagi zmniejszającej się liczby produkcji. Zagwarantował również, że w pokoju scenarzystów znajdą się zarówno członkowie oryginalnej ekipy, jak i nowicjusze.

Reboot serialu Hoży doktorzy wzbudza pytania fanów. Autor oryginału odpowiada

Jakie Lawrence ma podejście do rebootów? Sam to podsumował:

- Oto moje nastawienie: Jeśli to serial, który kocham, obejrzę go. Jeśli jest świetny, będę super szczęśliwy. Jeśli jest dobry, okej, przynajmniej mnie nie urazili. Jeśli jest kiepski, będę super szczęśliwy, że mogę na niego narzekać przy moich przyjaciołach. Nie w Internecie. Ale tak oglądam telewizję. Dla mnie to sytuacja bez straty. Gdzie problem?

Hoży doktorzy - serial dostępny na platformie streamingowej Disney+.