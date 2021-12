Wiedźmin - recenzje 2. sezonu w sieci. Jest lepiej, niż wielu oczekiwało

fot. Netflix

2. sezon Wiedźmina jest o wiele lepszy niż pierwszy. Dziennikarze mający dostęp do pierwszych sześciu odcinków z ośmiu wydali werdykt i oceny, które możemy znaleźć w sieci nie pozostawiają złudzeń. W chwili pisania newsa na rottentomatoes.com zebrano 20 recenzji (19 pozytywnych, 1 negatywna) ze średnią ocen 7,9/10. Jest to więc zgodne również z naszym werdyktem, bo redaktor naczelny naEKRANIE.pl dał tym odcinkom 8/10. To wszystko daje 95% pozytywnych recenzji. Dla porównania pierwszy sezon ma 68% pozytywnych recenzji ze średnią ocen 6,6/10.

Wiedźmin - opinie o 2. sezonie

Wszyscy są zgodni, że twórcy zaimponowali, jak skutecznie wyciągnęli wnioski z błędów i krytyki pierwszej serii. Poprawili zasadniczo wszystko w każdym departamencie serialu, za co w recenzjach są chwaleni. Nie chodzi tylko o zmianę wyśmiewanej zbroi żołnierzy Nilfgaardu, ale o efekty specjalne, formę opowiadania historii, akcję, kostiumy, scenografię, kreację postaci, czy zmianę muzyki. Zasadniczo zwracają uwagę na poprawienie i usprawnienie wszystkiego w tym serialu z dobrym efektem, ale zarazem rozbudowanie tego, co spodobało się i działało w pierwszym sezonie. Jeden dziennikarz twierdzi, że te zmiany działają jak miecz obosieczny, bo w pewnych miejscach serial traci to, co go wyróżniało w gatunku.

Wiedźmin - sezon 2

Wiedźmin 2 nie tak chaotyczny

Chwalą formę opowiadania historii, która znacznie poprawiła się w porównaniu do pierwszego sezonu. Jest to opowieść ciągła, z większym skupieniem na postaciach, ich rozwoju i charakteru. Nie ma tu mowy o chaotyczności i zastanawianiu się nad liniami czasowymi. Zostało to stanowczo poukładane i daje o wiele lepszy efekt. Dzięki temu nie jest to tak zagmatwane i zarazem jest po prostu przyjemniejsze i przystępniejsze dla odbiorcy. Zostało podkreślone, że całość ma teraz bardziej kinową jakość i styl, co dla wielu fanów oczekujących tego typu jakości po fantasy może być dobrą wiadomością. Tempo odcinków w większości zbiera dobre opinie, zarówno jak i sceny walk, w których Geralt mierzy się z potworami.

Ponownie Henry Cavill zbiera pochlebne oceny za rolę Geralta z Rivii, którego postać dostaje więcej czasu na rozwój i pokazanie innej strony swojej osoby. Dobre oceny zbiera również Freya Allan, której Ciri przechodzi ciekawą, wciągającą i dużą przemianę. W pierwszym sezonie jej wątek nie pozwalał jej na nic, a teraz gdy dostała szansę, by coś pokazać, to ją wykorzystała.

Lepiej, ciekawiej, z większym budżetem oraz dobrym opowiadaniem historii. 2. sezon Wiedźmina według recenzji to świetna rozrywka, która zadowoli fanów. W jednej negatywnej recenzji autor krytykuje nieumiejętne zasygnalizowanie stawki, nieciekawą historię oraz brak nagości.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.