Grała w Iron Manie 3, choć wszyscy o tym zapomnieli. Nie chce wracać do Marvela

fot. materiały prasowe

Od dawna mówi się o tym, że Jenna Ortega mogłaby pojawić się w MCU. Nie byłby to jej debiut - jako 10-letnia dziewczynka zagrała poruszającą się na wózku córkę wiceprezydenta w Iron Manie 3, co widzicie na zdjęciu głównym newsa. Aktorka sama przypomniała o tym występie w wywiadzie dla Entertainment Weekly. Jest to również powód, dla którego nie jest zainteresowana powrotem do uniwersum Marvela.

Jenna Ortega o występie w MCU

W rozmowie Jenna Ortega wspomniała, że Iron Man 3 był jednym z jej pierwszych filmów. Przyznała, że miała w nim jakieś kwestie, ale wszystkie zostały wycięte z produkcji. Stwierdziła, że "zabrali nawet jej imię". Siedzący obok niej Paul Rudd, ekranowy Ant-Man, skomentował, że być może Marvel znajdzie sposób na przywrócenie jej bohaterki. Ortega nie wydaje się jednak przekonana, sugerując, że nieszczególnie interesuje ją powrót do MCU. Tym samym zanegowała wszelkie plotki na ten temat.

Jenna Ortega i Taylor Russell w jednym projekcie? Jest to możliwe!

Postacie, w które w MCU mogłaby wcielić się Jenna Ortega

Portal ScreenRant jakiś czas temu wytypował bohaterki, które mogłyby zostać odegrane przez Jennę Ortegę. Choć teraz wygląda na to, że aktorka nie byłaby zainteresowana udziałem w MCU, pomarzyć zawsze można - przyjrzyjcie się poniższym propozycjom.