Wiedźmin - Dziki Gon w 2. sezonie? Tajemnicze zdjęcie może to sugerować

CD Projekt Red

W sieci zaczęły pojawiać się plotki, że ekipa serialu Wiedźmin kręci sceny na plaży Sauton w Devon w Wielkiej Brytanii. Portal Redanian Intelligence uruchomił swoje źródła i potwierdza, że faktycznie była to ekipa serialu Netflixa. Do końca prac na planie zostało kilka dni zdjęciowych i właśnie na koniec doszło do kręcenia sceny z nietypowymi jeźdźcami. Ich przerażające zbroje nie przypominają rycerzy Nilfgaardu i pojawiły się teorie, że być może jest to Dziki Gon.

Dziki Gon w prozie Sapkowskiego opisywany jest jako pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Pierwsza wzmianka o Dzikim Gonie pojawia się w Mieczu Przeznaczenia. Geralt informuje Yennefer o paskudnym zjawisku, przekleństwie pewnych okolic. Trudny do wytłumaczenia zbiorowy szał, zmuszający ludzi do przyłączenia się do orszaku, pędzącego po niebie. Fani doskonale znają Dziki Gon również z trzeciej części gry, gdy doszło do starcia głównych bohaterów z Królem Dzikiego Gonu, Eredinem. Zobaczcie zdjęcie z planu:

https://twitter.com/netflixwitcher/status/1375577350809735172

Portal Redanian Intelligence donosi, że zdjęcia na plaży realizuje niewielka ekipa i prawdopodobnie będą to krótkie ujęcia na tajemniczych jeźdźców. Jeśli nawet jest to Dziki Gon, trudno przewidzieć ich role w 2. sezonie. Premiera produkcji prawdopodobnie w 2021 roku na Netflix.