Wiedźmin - Freya Allan o angażu Liama Hemswortha. Serialowa Ciri miała obawy

W 4. sezonie Wiedźmina w Geralta z Rivii zagra Liam Hemsworth, który zastąpi w tej roli Henry'ego Cavilla. Aktorzy niedawno brali udział w pierwszych czytaniach scenariusza. Obsadzie dopisywały humory.

Freya Allan, która gra Ciri, w rozmowie z ComicBook.com wyjawiła, że początkowo miała wątpliwości dotyczącej tej zmiany. Ale szybko przekonała się do Hemswortha.

Jest cudowny. Naprawdę, naprawdę słodki. Twardo stąpa po ziemi i jeśli mam być szczera, przez jakiś czas się obawiałam. Ale teraz już się za to zabraliśmy, dzięki Bogu mamy świetnego reżysera, z którym rozpoczęliśmy pracę, który sprawił, że stało się to świetną zabawą. Mój wątek posiada wiele wspaniałych rzeczy do zagrania. Właściwie jestem całkiem szczęśliwa.

Na koniec wywiadu aktorka przyznała, że wie jak skończy się historia Ciri, ale nie zdradziła szczegółów.

Przypomnijmy, że Netflix niedawno potwierdził, że 5. sezon będzie ostatnim dla tego serialu.

Wiedźmin - zdjęcia z czytania scenariusza 4. sezonu

Wiedźmin: sezon 4

W 4. sezonu do swoich ról powrócą Joey Batey jako Jaskier oraz Anya Chalotra jako Yennefer. Sharlto Copley zagra Leo Bonharta znanego z książek Andrzeja Sapkowskiego. Z kolei Laurence Fishburne odegra Regisa, a Meng'er Zhang Marię Barring, czyli Milvę. Danny Woodburn wcieli się w krasnoluda Zoltana Chivaya.