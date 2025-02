fot. Supermassive Games

Na lutowym wydarzeniu PlayStation State of Play pokazano nowy zwiastun Directive 8020, czyli kolejnego projektu studia Supermassive Games, znanego między innymi z Until Dawn i serii The Dark Pictures. Zdradzono, że gra zadebiutuje 2 października 2025 roku.

Directive 8020 połączy atmosferę grozy i science-fiction. W grze będziemy śledzić losy załogi statku kolonizacyjnego Cassiopeia, który rozbija się na powierzchni tajemniczej planety. Niestety szybko okazuje się, że załoga nie jest tam sama. Ściga ich obcy organizm, który zdolny jest naśladować swoje ofiary. Podczas zabawy gracze będą musieli podejmować trudne decyzje mające wpływ na losy pięciu postaci. Nie zabraknie również nowych narzędzi do wykorzystania, takich jak latarka, skaner, komunikator i klin, który posłuży zarówno do otwierania drzwi, jak i jako prowizoryczna broń.