Bracia Hemsworthowie walczyli o rolę Thora. Czy Liam konkurował z Chrisem?

fot. materiały prasowe

Reklama

Często powtarzaną historię jest fakt, że Tom Hiddleston walczył o rolę Thora, ale ostatecznie dostał postać Lokiego, a bóg piorunów trafił do Chrisa Hemswortha. Aktor teraz w rozmowie z Vanity Fair ujawnił szczegóły faktu, że w castingu do filmu Thor brał udział również jego brat Liam Hemsworth. Czy rywalizowali w tym samym czasie? Okazuje się, że nie.

Liam Hemswotth mógł być Thorem

Chris Hemsworth zdradził, że na pewnym etapie castingu poinformowano go o rezygnacji z jego osoby, więc rola do niego nie trafi. Dopiero wówczas Liam Hemsworth brał udział w castingu, więc obaj nie rywalizowali ze sobą w tym samym czasie.

- Powiedziano mi, że nie dostałem roli, więc byłem podekscytowany jego udziałem. Może też byłem troszkę zazdrosny, ale zdecydowanie podekscytowany.

Po jakimś czasie zaproszono Chrisa Hemswortha do ponownego wzięcia udziału w castingu pomimo tego, co powiedziano mu wcześniej. Aktor podkreśla, że wówczas Liam już nie był brany pod uwagę.

- Kiedy zaprosili mnie na ponowny casting, on już nie był brany pod uwagę. Nigdy więc nie walczyliśmy o rolę łeb w łeb. Podczas tego procesu ja brałem udział w castingu, potem już nie, a on zaczął walczyć o rolę, potem odpadł i ja znów brałem udział.

fot. materiały prasowe

Co ciekawe, inny brat Chrisa, Luke Hemsworth zagrał Thora w MCU. Wcielił się on w aktora w grupie teatralnej z Asgardu, który odgrywał wydarzenia z życia Thora.

W Thor: miłość i grom brała udział również żona Chrisa, aktorka Elsa Pataky, która podczas dokrętek zastępowała Natalie Portman, bo ta wówczas nie była dostępna. Marvel brał różne osoby pod uwagę, ale z uwagi na to, że to niewielki występ, w którym twarzy nie widać, Chris Hemsworth zaproponował swoją małżonkę. Ich córka India Rose wcieliła się natomiast w Love, córkę Gorra, czyli złoczyńcy tej historii.

- To był mój pomysł, aby India zagrała w filmie. Nakręciłem ją iPhonem jak czyta różne kwestie, a potem wysłałem to do reżysera i ludzi z Marvela.

Oczekuje się, że w nadchodzących Avengers 5 lub Avengers 6 aktor ponownie zagra Thora, ale nic oficjalnie nie zostało ogłsozone. Choć Liam Hemsworth nie dostał roli, w tym czasie występował w serii Igrzyska śmierci.