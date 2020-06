Wiedźmin - jest oficjalna data powrotu na plan 2. sezonu. Później niż zakładano

Wiedźmin ruszył ze zdjęciami do 2. sezonu na początku 2020 roku. Prace na planie przerwane zostały jednak przez pandemię koronawirusa. Ostatnio pojawiły się raporty dotyczące zasad i wytycznych związanych ze wznowieniem prac w Arborfield Studios w Wielkiej Brytanii, gdzie powstawać ma nowa seria produkcji Netflixa. Portal Redanianintelligence podawał jakiś czas temu, że zdjęcia mogą zostać wznowione pod koniec lipca lub na samym początku sierpnia. Teraz mamy oficjalny komunikat Netflixa.

Na oficjalnych portalach społecznościowych serialu zakomunikowano, że prace na planie zostaną wznowione 17 sierpnia 2020 roku. Wiedźmin był jedną z pierwszych produkcji amerykańskich, która przerwała zdjęcia zaraz po rozpoczęciu się pandemii na dobre. Teraz też informują konkretnie o dniu, w którym prace zostaną wznowione. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich wytycznych i reżimów sanitarnych.

Premiera 2. sezonu zaplanowana jest na 2021 rok, zatem istnieje wciąż duża szansa, że serial pojawi się z nową odsłoną w serwisie nawet w styczniu. Na tego typu informacje przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Zobaczcie wpis na Twitterze informujący o nowej dacie rozpoczęcia prac na planie 2. sezonu:

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020