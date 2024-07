Oryginalne komiksy o Wiedźminie z lat 90. pierwszy raz po angielsku. Wstęp napisał Marcin Zwierzchowski

Fot. Dark Horse

Anglojęzyczni fani będą mieć szansę zapoznać się z pierwszym w historii komisem o Geralcie z Rivii. Wszystko dzięki kolekcji The Witcher: Classic Collection od wydawnictwa Dark Horse, w której zostały zebrane wszystkie oryginalne zeszyty, wydawane w Polsce w latach 1993-1995. To pierwszy raz, gdy zostaną przetłumaczone na język angielski.

Scenarzystą komiksu był znany polski redaktor i pisarz Maciej Parowski, a za rysunki odpowiadał genialny polski rysownik Bogusław Polch, którego możecie znać chociażby z Kapitana Żbika. Oprócz Wiedźmina ten duet współpracował ze sobą przy innym kultowym komiksie z tych czasów – chodzi oczywiście o serię Funky Koval. Wstęp do The Witcher: Classic Collection został za to napisany przez redaktora i dziennikarza Marcina Zwierzchowskiego.

Komiks jest adaptacją pierwszego zbioru opowiadań Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie i zawiera wszystkie sześć numerów serii: Droga bez powrotu, Geralt, Mniejsze zło, Ostatnie życzenie, Granica możliwości i Zdrada. Premiera jest zaplanowana na 18 marca 2025 roku. Komiks można już kupić w przedsprzedaży za 30 dolarów na Amazonie.

Tak wygląda okładka:

Fot. Dark Horse