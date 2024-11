Nowy pamiętnik, ta sama bohaterka. Zwiastun i pierwszy plakat Bridget Jones 4

fot. Peacock

Bridget Jones: Mad About the Boy to już czwarta część serii o zwariowanej kobiecie, która tym razem będzie musiała sobie poradzić z życiem po pięćdziesiątce. Tym razem film opiera się na książce Bridget Jones. Szalejąc za facetem z 2013 roku, a do tytułowej roli powraca Renée Zellweger. Część fanów ubolewała, że w nadchodzącej części nie powróci Colin Firth jako Mark. Czy po tym zwiastunie dalej będą czuć rozczarowanie? Przekonajcie się sami.

Bridget Jones 4 - zwiastun

Tak prezentują się nowe przygody tytułowej bohaterki. Oficjalnie ogłoszono, że to definitywnie ostatnia część serii.

Bridget Jones 4 - plakat

fot. Peacock

polska wersja plakatu:

fot. Peacock

Bridget Jones 4 - fabuła, obsada, premiera

Tytułowa bohaterka pozna niezbadane poziomy wstydu, gdy tweety staną się jej nową formą ekspresji. Jones musi szukać równowagi pomiędzy życiem, pracą, rodziną i miłością, będąc przy tym 51-letnią samotną matką i wdową. W jej życiu pojawia się też przystojny 30-latek, z którym ma gorący romans.

Oprócz Zellweger, na wielki ekran powraca Hugh Grant jako Daniel oraz Emma Thompson w roli dr Rowlings. Z nowych twarzy dodano Chiwetela Ejiofora oraz Leo Woodalla, znanego z 2. sezonu serialu Biały Lotos.

Film trafi na platformę Peacock w USA w nadchodzące Walentynki, czyli 14 lutego 2025 roku. W pozostałych krajach, w tym w Polsce, nowa Bridget Jones ma być wyświetlana w kinach, najpewniej w tym samym terminie.