Wiedźmin - Sonya Belousova zagra muzykę z serialu na żywo. Gdzie można posłuchać?

Źródło: Netflix

Wiedźmin Netflixa stoi nie tylko widowiskowymi scenami akcji i robiącymi wrażenie plenerami, ale też muzyką skomponowaną przez Sonyę Belousovą i Giona Ostinelli'ego. Nie tylko utwór Toss A Coin To Your Witcher śpiewany przez Jaskra, przypadł fanom do gustu i nic dziwnego, że niedługo potem Milan Records wydało album ze ścieżką dźwiękową z 1. sezonu. Soundtrack możliwy jest do odsłuchania także na Spotify, a dziś (21.05.2020), będzie można również posłuchać koncertu kompozytorów na żywo w formie online.

Koncert z udziałem Sony Belousovej dostępny będzie na kanale SonySoundtracksVEVO na YouTube o godzinie 21:00. Zobaczcie plakat informujący o wydarzeniu:

Sony Music