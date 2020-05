Netflix. To się nigdy nie uda. Premiera książki o początkach giganta streamingu

W 1997 roku mało kto wierzył w to, że internetowa wypożyczalnia DVD okaże się wielkim sukcesem. Nie stało się to szybko, ale po wielu latach prób, zmian i modyfikacji, Marc Randolph osiągnął to, co zamierzał – stworzył coś absolutnie unikatowego w skali świata. Teraz o początkach platformy Netflix postanowił opowiedzieć w książce Netflix. To się nigdy nie uda, która właśnie trafia do księgarni w całej Polsce nakładem Wydawnictwa SQN.

O książce:

Idea, wiara i przekonanie. Opowieść o tym, jak powstawał Netflix

Dawno, dawno temu na rynku królowały stacjonarne wypożyczalnie filmów. Wszyscy naliczali kary za przetrzymywanie kaset, o streamingu wideo nikt jeszcze nie słyszał, a upowszechnienie się technologii DVD wydawało się równie bliskie, co wprowadzenie latających deskorolek. Tak właśnie wyglądał świat w 1997 roku, kiedy Marc Randolph wpadł na pewien pomysł: wykorzystać internet do wypożyczania filmów DVD. Razem z Reedem Hastingsem, głównym inwestorem, założył firmę, a sam objął fotel dyrektora generalnego.

Teraz, przy blisko 170 milionach subskrybentów, triumf Netflixa wydaje się czymś oczywistym, ale na początku niewielu wierzyło w ten rewolucyjny startup, a na każdym kroku czaiły się przeszkody. Marc Randolph, który musiał przekonać własną matkę do zainwestowania w swój biznes, walczyć z padającymi serwerami w dniu uruchomienia serwisu, a nawet zachęcać Blockbustera do przejęcia firmy, teraz pokazuje, jak każdy wytrwały, obdarzony intuicją i determinacją człowiek może zmienić świat – nawet jeśli wszyscy wokół mówią, że to się uda.

Ta książka jest nie tylko opowieścią z pierwszej ręki o początkach legendarnego przedsiębiorstwa. To także odpowiedź na fundamentalne pytania o podejmowanie ryzyka tak w interesach, jak i w życiu prywatnym: Jak zacząć? Jak przetrwać rozczarowanie i klęskę? Jak poradzić sobie z sukcesem? Czym w ogóle jest sukces?

Od pomysłu, przez budowanie zespołu, aż po świadomość, kiedy należy odpuścić. Netflix. To się nigdy nie uda jest nie tylko doskonałą przypowieścią o spełnianiu marzeń, ale też jedną z najbardziej spektakularnych i mądrych lekcji przedsiębiorczości.

Autor: Marc Randolph

Tytuł oryginału: That Will Never Work. The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea

Tłumaczenie: Agnieszka Brodzik

Data wydania: 20 maja 2020

Liczba stron: 424

Sugerowana cena detaliczna: 44,99 zł