Wiedźmin - koronawirus wymusił zmianę aktora do roli jednego z wiedźminów

Zmiany aktorów w trakcie trwania produkcji nie są częste, a teraz dodatkowo dochodzi do tych sytuacji ze względu na pandemię koronawirusa i liczne przesunięcia w harmonogramach. To właśnie jest przyczyną, dla której Thue Rasmussen musiał zrezygnować z roli Eskela w 2. sezonie serialu Wiedźmin. Netflix nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie, ale wpis aktora na Instagramie zdaje się dostatecznie to potwierdzać.

Przypomnijmy, że zdjęcia do 2. sezonu serialu rozpoczęły się na chwilę przed wybuchem pandemii, potem zostały przerwane i dopiero od sierpnia wznowiono prace. Portal Redanian Intelligence sugeruje, że fabuła serialu zawędruje do Kaer Morhen już w drugim odcinku, a kręcony ma być w tym momencie trzeci epizod. To powinno oznaczać, że informacja o konfkliktach w harmonogramie aktora znana była twórcom wcześniej i już w tym momencie znany jest następca do roli Eskela, która na pewno bierze czynny udział w wydarzeniach osadzonych w wiedźmińskim siedliszczu. Nazwiska jednak nie ujawniono.

Premiera 2. sezonu serialu w 2021 roku na platformie Netflix.