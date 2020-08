Wiedźmin w stylu... Pokemon GO. Zapowiedziano grę The Witcher: Monster Slayer

Spokko Games

Uniwersum Wiedźmina powiększy się o kolejną grę - The Witcher: Monster Slayer od studia Spokko Games (będącego częścią "rodziny CD Projekt"). Tym razem będzie to jednak... produkcja mobilna, wyraźnie inspirowana popularnym Pokemon Go. Gracze będą przemierzać swoje okolice, które dzięki technologii AR zmienią się w mroczny świat fantasy. W miejscach tych nie zabraknie potworów do wyeliminowania, a za pozbywanie się ich będziemy zdobywać trofea.

Twórcy obiecują pierwszoosobową walkę, która ma być inspirowana grami RPG. Naszego bohatera będziemy rozwijać w toku rozgrywki, a przy tym stworzymy też eliksiry, oleje, bomby oraz zdobędziemy różnego rodzaju wyposażenie, które pomoże nam w przygodzie.

Opublikowano też pierwszy zwiastun. Materiał możecie zobaczyć poniżej.

The Witcher: Monster Slayer ma zadebiutować "wkrótce" na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.