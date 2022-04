Wiedźmin otrzyma... własną książkę kucharską. Te przepisy przeniosą Was do Velen i Toussaint

fot. materiały prasowe

Wiedźmińskie uniwersum nie przestaje się rozwijać. Po książkach, komiksach, grach i serialu przyszła pora na... książkę kucharską zatytułowaną The Witcher Cookbook autorstwa Anity Sarny i Karoliny Krupeckiej, znanych z blogów Nerd's Kitchen i Witcher Kitchen. Będzie ona zawierała 80 przepisów inspirowanych serią gier autorstwa CD Projekt RED, które zgodnie z obietnicami mają przenieść podniebienia czytelników między innymi do Velen, Novigradu, Białego Sadu czy na Skellige.

Choć dla niektórych może brzmieć to jak primaaprillisowy żart, to jest to zapowiedź jak najbardziej na serio. Zainteresowani mogą już teraz składać zamówienia przedpremierowe, zarówno na ebook, jak i wersję papierową. Na premierę trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo ta zaplanowana została dopiero na 25 października 2022 roku.

https://twitter.com/witchergame/status/1509530957023309829

