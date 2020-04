Avengers: Koniec gry - Czarna Wdowa ginie w boju w walce z armią Thanosa. Ależ emocje i ciarki! [WIDEO]

Wiedzieliśmy, że Czarna Wdowa miała alternatywną scenę śmierci w Avengers: Koniec gry, ponieważ twórcy mówili, że takowa została nakręcona. To co ostatecznie widzieliśmy w kinie zostało stworzone w dokrętkach. Scenarzyści tłumaczyli, że zdecydowali się na zmianę, ponieważ była ona dla nich niezręczna i przekombinowana. Według nich odciągała uwagę od bohaterów.

Czy się z nimi zgadzacie? Obejrzyjcie klimatyczną scenę i oceńcie sami!

Czytając komentarze możemy dostrzec, że fani MCU są bardzo podzieleni. Jedni uważają, że poświecenie Natashy z wersji kinowej lepiej działa, inni, że ta wersja, którą tutaj możecie obejrzeć jest bardziej emocjonalna i klimatyczna. To nadal jest poświęcenie, by uratować Clinta, bo wiemy, że w momencie, gdy ona umiera, on dostaje Kamień Duszy i zostaje magicznie przeniesiony z tej góry w bezpieczne miejsce z daleka od nadciągającego Thanosa.

Są też wielbiciele Marvela, którzy uważają, że żadna ze scen nie jest dobra. Biorąc pod uwagę zasady Kamienia Duszy, ta wzbudza trochę konsternacji, bo mówi się o poświęceniu tego, co się najbardziej kocha. W tym przypadku można interpretować, że Czarna Wdowa poświęca życie, by uratować Clinta, więc robi to z miłości do przyjaciela.

Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie tę scenę z Avengers: Koniec gry.

Avengers: Koniec gry - usunięta scena

Avengers: Koniec gry i Wojna bez granic - szkice