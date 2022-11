Wiedźmin - Liam Hemsworth jako Geralt zamiast Cavilla. Tak może wyglądać w serialu [FANART]

fot. materiały prasowe

Pod koniec października 2022 roku Henry Cavill wstrząsnął światem popkultury ogłaszając, że rezygnuje z serialu Wiedźmin. Pożegna się z rolą Geralta w nakręconym już trzecim sezonie. Natomiast w czwartej serii zastąpi go Liam Hemsworth (brat Chrisa Hemswortha z MCU), który znany jest z filmu Dzień Niepodległości: Odrodzenie czy serii Igrzyska śmierci. Popularny Boss Logic opublikował fanowską grafikę obrazującą Hemswortha w roli Geralta. Oceńcie sami, czy aktor może pasować do tej postaci.

Wiedźmin - fanart

fot. Boss Logic

Wiedźmin - dlaczego Henry Cavill zrezygnował?

Na ten moment jeszcze nie ma żadnych przecieków na ten temat, więc są jedynie teorie i spekulacje. Wszyscy dziennikarze zwracają uwagę na słowa Henry'ego Cavilla z wywiadu z 2021 roku, w których powiedział, że zamierza pozostać w serialu do końca 7-sezonowego planu na historię. Wówczas dodał słowa, które mogą tłumaczyć jego odejście: chciał nadal upewnić się, że serial będzie z szacunkiem podchodzić do książek Sapkowskiego. Jako że Beau DeMayo, były scenarzysta Wiedźmina, w październiku 2022 roku powiedział, że w pokoju scenarzystów drwiono i śmiano się z książek polskiego autora, to według spekulacji tłumaczy decyzję aktora. Teoria mówi więc, że Henry Cavill miał już chęci walczyć ze scenarzystami, którzy nie szanują książek, na podstawie których robią serial. Zwłaszcza, że z każdym sezonem wprowadzano coraz większe zmiany w stosunku do książek i wszystko wskazuje na to, że w 3. serii również tak jest.

Najpewniej wkrótce któryś z wielkich portali pozna prawdę o odejściu Henry'ego Cavilla. Wszyscy jednak są zgodni, że Superman nie jest tutaj powodem, bo dałoby się pogodzić obie prace.

