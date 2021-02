Wiedźmin - Nilfgaard ma nowe zbroje w 2. sezonie. To zdjęcie doskonale je pokazuje

fot. materiały prasowe

Zbroje Nilfgaardu były bardzo krytykowane w pierwszym sezonie Wiedźmina. Twórcy przyjęli to do siebie i wyciągnęli wnioski. Co prawda, widzieliśmy zdjęcia z planu, ale postacie w zbroi były z dużej odległości. Nowa fotka pokazuje postacie w kostiumach w pełnej okazałości. Czy tym razem jest lepiej?

Nie jest to jednak jedyna nowina, która będzie ekscytująca dla widzów Wiedźmina. Redanian Inteligence donosi, że w ciągu ostatnich miesięcy na planie 2. sezonu widziany był Wolfgang Stegemann. Jest on kaskaderem i choreografem walk, który pracował przy pierwszym odcinku pierwszej serii. To wówczas twórcy na życzenie Henry'ego Cavilla (prywatnie panowie są przyjaciółmi) zaprosili Stegemanna, by opracował walki w dokrętkach. Świetnie oceniane starcie Geralta w Blaviken z grupą zbójów oraz pojedynek z Renfri zostały właśnie przez niego stworzone i nakręcone. W nowych doniesieniach czytamy, że Stegemann często był na planie w ciągu dwóch miesięcy, więc jego wpływ musi być większy niż w pierwszej serii.

W pierwotnym ogłoszeniu głównym choreografem miał być Thomas Hacikoglu, który w pierwszym sezonie był asystentem Stegemanna. Wówczas Stegemann był zajęty na planie Mission: Impossible 7, ale najwyraźniej z uwagi na pandemię koronawirusa, która pozmieniała terminarze prac obu projektów, mógł powrócić do świata Geralta.

