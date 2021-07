Wiedźmin - plakat, zdjęcia i data premiery 2. sezonu. Oto Lambert!

Netflix

Wiedźmin to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa, który jeszcze w tym roku powróci wraz z 2. sezonem. Wielu fanów na całym świecie czeka na nowe odcinki bazujące na prozie Andrzeja Sapkowskiego. Podczas WitcherConu poznaliśmy datę premiery 2.sezonu i doczekaliśmy się nowych zdjęć i plakatu promującego serial.

Jako showrunnerka w 2. sezonie powraca Lauren Schmidt Hissrich. W głównych rolach ponownie wystąpią: Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) i Anya Chalotra (Yennefer). Oficjalnie zapowiedziano, że serial zadebiutuje 17 grudnia 2021 roku.

Wiedźmin - wideo z planu 2. sezonu

Wiedźmin - o czym będzie 2. sezon?

Wiedźmin w 2. sezonie pójdzie w stronę adaptowania pierwszego tomu sagi pt. Krew Elfów. Taki obrót spraw sugerują przede wszystkim wybory castingowe i fakt pojawienia się kluczowych dla tego tomu bohaterów. Akcja 2. sezonu ma rozpocząć się zaraz po finałowym odcinku premierowej serii, zatem zobaczymy wspólną drogę Geralta i Ciri. Wiedźmin postanowi zabrać dziewczynę do najbezpieczniejszego miejsca, które zna - Kaer Morhen. W Siedliszczu wiedźminów spotka starych kompanów: Eskela (Basil Eidenbenz) i Lamberta (Paul Bullion) oraz swojego mistrza i mentora, Vesemira. W tego ostatniego wcieli się Kim Bodnia (Obsesja Eve), choć pierwotnie fani typowali do tej roli Marka Hamilla lub Madsa Mikkelsena. Ostatecznie wybór padł na bardzo dobrego aktora, który wykona świetnie swoją pracę i nie przyćmi pozostałych bohaterów, jak mógłby zrobić to Hamill. Wśród zimujących w Kaer Morhen bohaterów będzie także wiedźmin Coen (Yasen Atour).

Wiedźmin - sezon 2

W obsadzie są także MyAnna Buring jako Tissaia, rektorka akademii dla czarodziejek w Aretuzie, Mimi Ndiweni jako Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Eamon Farren - Cahir, Joey Batey - Jaskier, Lars Mikkelsen - Stregobor, Royce Pierreson – Istredd, Anna Shaffer – Triss i Tom Canton - Filavandrel.

Wiedźmin 2 - tytuły odcinków

Odcinek 1 - A Grain of Truth

Odcinek 2 - Kaer Morhen

Odcinek 3 - What Is Lost

Odcinek 4 - Redanian Intelligence

Odcinek 5 - Turn Your Back

Odcinek 6 - Dear Friend

Odcinek 7 - Voleth Meir

Odcinek 8 - [ocenzurowane - oznacza to, że tytuł jest spoilerowy]

Wiedźmin 2 - nowe postacie

Agnes Bjorn - Vereena