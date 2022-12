Wiedźmin: Rodowód krwi - scena po napisach jest ważna. Łączy serial z 3. sezonem The Witcher

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wiedźmin: Rodowód krwi będzie powiązany z 3. sezonem The Witcher bardziej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Twórcy wykorzystali do tego nie tylko fabułę i jej znaczenie, ale przede wszystkim ma to pokazać scena po napisach. Niezawodny Redanian Inteligence ma szczegóły.

Wiedźmin: Rodowód krwi - scena po napisach

Do tej pory w uniwersum Wiedźmina raz wykorzystano scenę po napisach. Na końcu 2. sezonu po finale mieliśmy pierwszy teaser Rodowodu krwi. Tutaj mamy dostać zapowiedź 3. sezonu Wiedźmina, która ściśle wiążę oba seriale ze sobą.

fot. Netflix

Na wstępie widzimy ujęcie z Ciri (Freya Allan) z pierwszego sezonu Wiedźmina, w której jest ubrana jak chłopak i bawi się z innymi dziećmi na ulicach Cintry. Następnie pojawia się twist... Jest ona obserwowana przez postać Avallac'ha, którego poznajemy w Rodowodzie krwi. Patrzy na Ciri z tego samego miejsca, w którym wcześniej obserwował ją Geralt. W tym serialu gra go Samuel Blenskin i według portalu najprawdopodobniej gra on tę jego wersję. Wszystko więc wskazuje, że ma on jakąś rolę w 3. sezonie.

Według opisu Netflixa Avallac'h to młody mag, który uratował Merwyn, gdy próbowano ją zabić. W efekcie został jej ochroniarzem. Pomaga jej lepiej zrozumieć monolity i dokonuje zaskakującego odkrycia jak one funkcjonują. Jako mag świetnie sobie radzi w walce.

Wiedźmin: Rodowód krwi - premiera 25 grudnia w Netflixie.

