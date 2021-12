Wiedźmin: Rodowód krwi - teaser serialu pojawił się w zaskakującym miejscu. Obejrzyj już teraz!

fot. Netflix

Wiedźmin: Rodowód krwi rozgrywa się 1200 lat przed wydarzeniami z Wiedźmina z Geraltem. Pierwszy teaser nie został oficjalnie udostępniony przez Netflixa w sieci. Został on dołączony do finału 2. sezonu, czyli jest on tam jako scena po napisach. Można go znaleźć w 50:01. Trwa on niecałą minutę i prezentuje epickie krajobrazy oraz bohaterów w walce z przeciwnikami. Nie zawiera on spoilerów z 2. sezonu hitu Netflixa.

Wiedźmin: Rodowód krwi - zwiastun

Netflix na razie nie opublikował zwiastuna na YouTube, ale już ktoś wrzucił go na serwis, więc możemy obejrzeć go poniżej.

Główne role grają Laurence O'Fuarain (Fjall) Sophia Brown (Éile) i Michelle Yeoh (Scían). Declan de Barra pełni rolę producenta wykonawczego i showrunnera, a Lauren Schmidt Hissrich i Matt O'Toole będą producentami wykonawczymi. Pierwszy sezon ma mieć 6 odcinków.

Wiedźmin: Rodowód krwi - o czym serial?

Serial opowiada o pochodzeniu i losach pierwszego wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do “Koniunkcji Sfer”, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Wiedźmin: Rodowód krwi - premiera w 2022 roku. Dokładna data premiery nie jest znana.

