Wiedźmin: Rodowód krwi - zwiastun w sieci. Fantasy inspirowane książkami Sapkowskiego

Wiedźmin: Rodowód krwi to oficjalny prequel serialu Wiedźmin. Opowiada on historię, która nie była opisana w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Twórcą i showrunnerem jest Declan De Barra, który pracował w ekipie podstawowego Witchera. Lauren S. Hissrich jest producentką wykonawczą.

Wiedźmin: Rodowód krwi - zwiastun

Wiedźmin: Rodowód krwi - opis fabuły

Jest to historia rozgrywająca się w świecie elfów 1200 lat przed wydarzeniami z serialu „Wiedźmin”. Opowiada zapomnianą historię grupy wygnańców stających do walki z niezwyciężoną potęgą, która odebrała im wszystko. W wyniku ich pomsty powstaje prawzór wiedźminów. Wszystko to dzieje się podczas koniunkcji sfer — zdarzenia, które połączyło świat potworów, ludzi i elfów w jedną całość.

Wiedźmin: Rodowód krwi - premiera 25 grudnia 2022 roku na platformie streamingowej Netflix.