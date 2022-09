Wiedźmin: Rodowód krwi - showrunner tłumaczy mniejszą liczbę odcinków serialu

Fot. zrzut ekranu @The Witcher Netflix, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mawzQRu1Kc4

Wiedźmin: Rodowód krwi to nadchodzący serial platformy Netflix, który stanowi prequel dla wydarzeń z produkcji Wiedźmin. Projekt miał liczyć sześć odcinków, jednak ujawniono, że ich finalna liczba to cztery. Showrunner serialu, Declan de Barra, w jednym z wywiadów wypowiedział się na temat powodu takiego stanu rzeczy. Wyjawił, że był taki moment, w którym stwierdził, że nie chce, aby na siłę rozciągać historię na więcej epizodów. To zawsze musiało być logiczne i właściwe z naturalnego punktu widzenia narracji. Cztery odcinki to coś, co organicznie wynikło w czasie procesu montażu.

Serial będzie zawierał wiele połączeń z główną serią. Będzie to odbywało się przede wszystkim za pomocą postaci, które pojawiają się w obydwu produkcjach. Będą to między innymi Eredin czy Voleth Meir. Jednak bohaterką, która będzie łączyć obydwa światy będzie również Seanchai, w którą wciela się Minnie Driver. Ma ona być narratorką w nadchodzącej produkcji. W serialu ma spotkać Jaskra w tawernie, aby opowiedzieć prawdziwa wersję wydarzeń z przeszłości w kontrze do barda. Poniżej możecie sprawdzić pierwsze, oficjalne zdjęcie postaci.

Wiedźmin: Rodowód krwi - zdjęcia

Wiedźmin: Rodowód krwi - Seanchai

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Laurence O'Fuarain jako Fjall, Sophia Brown jako Éile, Michelle Yeoh jako Scían, Sir Lenny Henry jako Balor, Mirren Mack jako Merwyn, Jacob Collins Levy jako Eredin, Lizzie Annis jako Zacaré, Huw Novelli jako Callan "Brother Death", Francesca Mills jako Meldof, Amy Murray jako Fenrik, Nathaniel Curtis jako Brían, Zach Wyatt jako Syndril oraz Dylan Moran jako Uthrok One-Nut.

Wiedźmin: Rodowód krwi - premiera serialu na platformie Netflix 25 grudnia.