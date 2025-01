Kiedy premiera 5. sezonu Stranger Things? Potencjalna data wyciekła do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Reklama

Scooper Beyond Reporter, którego doniesienia ostatnio były potwierdzane, dotarł do interesujących informacji na temat piątego i zarazem finałowego sezonu Stranger Things. Obecnie trwa postprodukcja, więc twórcy nie są jeszcze gotowi na rozpoczęcie promocji. Według źródeł BP, promocja nie rozpocznie się w lutym, jak spekulowano przy okazji Super Bowl. Kiedy premiera Stranger Things 5?

Stranger Things 5 – jesienią 2025 roku

Z doniesień wynika, że Netflix obecnie celuje w listopad 2025 roku, a konkretnie 27 listopada. Biorąc jednak pod uwagę, że długi czas dzielący nas od tego miesiąca, mogą zmienić zdanie. Promocja ma ruszyć w maju. Podobno rozważane jest ponowne podzielenie sezonu na dwie części, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Warto jednak zauważyć, że dzielenie sezonów stało się ostatnio popularną praktyką na Netflixie, więc taki ruch nie byłby zaskoczeniem.

Stranger Things 5 – obsada, fabuła

Szczegóły fabuły piątego sezonu Stranger Things pozostają nieznane. Wiemy, że historia będzie kontynuowana rok po wydarzeniach z ostatniego odcinka czwartego sezonu. Finał poprzedniej serii zakończył się sceną, w której Vecna otworzył bramę do Upside Down, co doprowadziło do masowych zniszczeń w Hawkins.

Jak wcześniej ogłoszono, w piątym sezonie do obsady dołączą nowi aktorzy: Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux i Linda Hamilton. Do swoich ról powrócą także główni członkowie obsady: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer i Charlie Heaton.