Wiedźmin - scenarzysta złamał zasady strajku? Skasował wpis i wyjaśnił sytuację

Od maja trwa strajk scenarzystów, do których w połowie lipca dołączyli aktorzy. Jak dotąd protestujący nie doszli do porozumienia ze studiami filmowymi, więc wciąż muszą przestrzegać zasad, ograniczających uczestniczenie w promocji filmów i seriali, nad którymi pracowali.

Według serwisu THR Javier Grillo-Marxuach, który pełnił rolę producenta wykonawczego 3. sezonu w serialu Wiedźmin, a także napisał scenariusz do 6. odcinka, opublikował w serwisie X (dawnym Twitterze) wpis dotyczący serialu, promujący drugą część najnowszej serii. Według wielu w ten sposób reklamował produkcję, co doprowadziło do jego krytyki i uznano za niewłaściwie zachowanie w czasie strajku. Twórca wyjaśnił, że nie naruszył zasad strajk, ponieważ scenarzyści mogą wypowiadać się o swoich projektach w mediach społecznościowych, pod warunkiem, że nie robią tego na prośbę studia.

Grillo-Marxuach usunął swój post z X, a następnie napisał nowy, w którym wyjaśnia, że stoi po stronie strajkujących. W nim broni też swojego stanowiska.

Zostałem oskarżony o łamanie zasad strajku poprzez opublikowanie i pokazywanie logo i wideo promocyjnego Wiedźmina, co zrobiłem w celu przyciągnięcia uwagi fanów oraz z własnej woli, a nie na prośbę moich korporacyjnych zwierzchników. Chociaż moje działania są całkowicie zgodne z zasadami strajku gildii… jestem w stanie również zrozumieć, że mogą obrażać innych i mogą wyglądać na brak solidarności. Więc usunąłem swoje posty. Nie robię tego, aby przyznać się do winy lub przeprosić, ale aby dopilnować, że moja lojalność wobec gildii i zaangażowanie w strajk są bez zastrzeżeń.

Następnie napisał, że żyją w dziwnych i trudnych czasach. Dodał, że ważnym jest, aby pamiętać, kim są prawdziwi wrogowie.

https://twitter.com/OKBJGM/status/1684946533383655424

Scenarzysta Ed Solomon (Faceci w czerni) wsparł kolegę po fachu. Napisał, żeby się nie przejmował, bo gildia pozwala na to, co zrobił, ponieważ zdali sobie sprawę, że sytuacja, w której scenarzyści nie są kojarzeni z ich własną twórczością też w nich uderza. Dodał, że gildia kroczy po cienkiej i niedoskonałej linii, tak jak i on oraz wszyscy strajkujący.

