Wiedźmin - dlaczego zdecydowano się na Anyę Chalotrę w roli Yennefer? Chodziło o walkę z uprzedzeniami

Przy okazji serialu Wiedźmin wielokrotnie komentowano wiele spraw związanych z tym serialem - stroje, scenografię, efekty specjalne, ale też wybory castingowe. Jednym z bardziej komentowanych wyborów było zdecydowanie się na Anyę Chalotrę w roli Yennefer. Mamy teraz wypowiedź reżyserki castingu do serialu, która zdradziła, że mocno zabiegała o to, aby padł wybór właśnie na tę aktorkę i był w tym konkretny powód.

Sophia Holland w rozmowie dla Variety powiedziała, że miało to skłonić widzów do ponownego przemyślenia swoich standardów piękna.

Lauren Schmidt Hissrich jest showrunnerką [Wiedźmina] i tak dobrze nam się współpracuje, a ona jest bardzo otwarta na rozmowy” – powiedziała. "W książce [Yennefer] została opisana jako najpiękniejsza kobieta na świecie. To było kilka lat temu i chciałabym myśleć, że coś się zmieniło. Ale kiedy myślisz o nieświadomych uprzedzeniach ludzi – zwłaszcza w świecie fantasy, gdzie wydawało mi się, że te światy były w głównej mierze białe. Pamiętam, jak powiedziałam: "Czuję, że musimy rzucić wyzwanie temu, co ludzie uważają za standard piękna. A posiadanie kobiety o innym kolorze skóry ma niewiarygodne znaczenie dla ludzi, którzy to oglądają.

Reżyserka wspomina, że od razu po przesłuchaniu aktorki wiedziała, że będzie ona doskonałym wyborem, chociaż dla Chalotry było to jedno z pierwszych przesłuchań zaraz po ukończeniu szkoły aktorskiej.

