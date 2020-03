Idris Elba zakażony koronawirusem. Aktor potwierdza w materiale wideo

Idris Elba ujawnił w nagranym przez siebie materiale wideo, że uzyskał pozytywny wynik na badanie koronawirusa. Tym samym aktor dołączył do rosnącej liczby zakażonych osób w branży rozrywkowej. Najgłośniej w ostatnim czasie było o pozytywnym wyniku u Toma Hanksa oraz jego żony, Ruth Wilson.

Teraz Elba opublikował w sieci wideo, w którym potwierdził zakażenie koronawirusem. Uspokaja jednak fanów, że na razie nie odczuwa żadnych objawów, ale został odizolowany. Prosi wszystkich o pozostanie w domach i spokój, będzie także informował na bieżąco o swoim stanie zdrowia.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020