Wiedźmin - kto zagra w 2. sezonie? Lubiany aktor z Gry o tron może być w obsadzie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W pierwszej połowie stycznia 2020 roku ruszyła pre-produkcja 2. sezonu serialu Wiedźmin. Wiemy między innymi, że jeden z nowych reżyserów Stephen Surjik (znany z 2. sezonu Daredevila) zdradził w mediach społecznościowych, że ogląda lokacje w Szkocji. Do niedawna to własnie ten kraj miał zagrać Śródziemie w serialu Władca pierścieni, więc krajobrazy pasują do fantasy.

Ekipa z Redanianinteligence.com, czyli portalu będącego najlepszym źródłem informacji o Wiedźminie, dokonała ciekawej analizy. We wspomnianym poście reżysera, który został już skasowany (to zawsze dowód na to, że coś jest na rzeczy!) został oznaczony Kristofer Hivju, lubiany aktor z Gry o tron, w której grał Tormunda. Sęk w tym, że postu już nie ma, a reżyser nigdy nie pracował z tym aktorem, więc wydaje się, że przypadkowe oznaczenie w mediach społecznościowych ich zdaniem nie wchodzi w grę.

fot. materiały prasowe

Wymieniają kolejne dowody: Hivju w ostatnim czasie zaczął śledzić trzy konta w mediach społecznościowych związane z serialem Wiedźmin. Zwracają uwagę też na związek agenta Hivju z ekipa odpowiedzialną za casting w serialu. Ich informatorzy twierdza, że słyszeli coś o angażu, ale nie znają żadnych szczegółów.

Te wszystkie czynniki wskazują na to, że ta analiza może być czymś więcej niż tylko plotką. Kogo aktor powinien zagrać? Dajcie znać w komentarzach. Zdaniem portalu pasowałby na Nivellena.