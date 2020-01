Wiedźmin - Jaskier mógł mieć kapelusz z piórem. Nakręcono dzieciństwo Renfri. [ZDJĘCIA Z PLANU]

Wiedźmin Netflixa prezentuje swoje kulisy. Do sieci trafiają nowe zdjęcia niewykorzystanych pomysłów, które wrzucił do sieci Tim Aslam, kostiumograf pierwszego sezonu.

Najpierw na zdjęciach z planu widzimy, że Jaskier mógł mieć kapelusz z piórem (tak jak w książkach) i zupełnie inny kostium. Sama Lauren S. Hissrich tłumaczyła, że nie podobało im się, jak Joey Batey prezentował się z nim na głowie. Czy podzielacie jej zdanie?

Mieliśmy też zobaczyć rozbudowane retrospekcje z dzieciństwa Renfri, które zostały nakręcone, ale wycięto je z odcinka. Na zdjęciach widzimy następujące osoby: Lila Prideaux jako młoda Renfri, Inge Beckmann. jako królowa Aridea, Larsa Mikkelsena w roli Stregobora (zauważcie, że na zdjęciu przeprowadza autopsję), łowcę, który miał zabić Renfri oraz Rebecca Benson w roli Marilki (aktorka została potem zmieniona). Sceny usunięto po tym, gdy zdecydowano się przerobić odcinek i obsadzić Emmę Appleton w roli dorosłej Renfri.

Wiedźmin - Jaskier w kapeluszu i inni

Wiedźmin - Joey Batey jako Jaskier

Kolejne zdjęcia w galerii to Vengerberg, więc najwyraźniej twórcy planowali więcej pokazać z otoczenia młodej Yennefer. Jest też Frida Gustavsson jako Visenna, matka Geralta. Dzięki zdjęciom możemy lepiej się jej przyjrzeć, bo w serialu szybko mignęła.

Ciekawa historia jest związana z zabójcą, który miał zamordować podopieczną Yennefer. Pierwotnie miał go zagrać Richard Brake, który był pierwszym aktorem w Grze o tron grającym Nocnego Króla (potem zmienili go na Furdika, który przy Wiedźminie pracował jako choreograf walk przy odcinkach 2-8). Ostatecznie nie zobaczyliśmy go na ekranie, bo rolę dostał Polak Marcin Czarnik.

Przypomnijmy, że trwają prace nad 2. sezonem, który nie pojawi się na ekranach w 2020 roku. Twórczyni jest również zainteresowana obsadzeniem Marka Hamilla w oczekiwanej roli.

Zobaczcie poprzednio publikowane zdjęcia z pierwotnej wersji wątku Blaviken z inną Renfri zanim jeszcze Netflix i twórcy zmienili ją w to, co widzieliśmy na ekranach: