Mniej nagości, więcej uśmiechu u Geralta. Klip, plakaty i data premiery 4. sezonu Wiedźmina

Oficjalnie poinformowano o dacie premiery 4. sezonu Wiedźmina. Produkcja Netflixa zadebiutuje na platformie 30 października 2025 roku. Z tej okazji pokazano też nowe plakaty z najważniejszymi postaciami nadchodzącej serii.

W obszernej rozmowie z IGN poruszono też kilka ciekawych kwestii. Liam Hemsworth przyznał na przykład, że początkowo miał pewne opory wobec upodabniania swojego Geralta do wersji Henry'ego Cavilla, ale ostatecznie zaczerpnął wiele inspiracji. Z kolei twórczyni serialu, Lauren Hissrich, dodała że "nowy" Geralt będzie się... częściej uśmiechać.

To była jedna z pierwszych rzeczy, o której porozmawialiśmy z Liamem. [...] Nie ma nic lepszego, niż kiedy Geralt znajduje powody do radości i dowcipu dzięki osobom, z którymi przebywa.

To zmieni też sposób jego zachowania i mówienia. Serial kończy ze stoickim, małomównym Geraltem. Liam Hemsworth otrzymał szansę na kilka "przemów", które pozwolą wiedźminowi na otwarcie się emocjonalnie na innych. Wszystko to z powodu nowej grupy postaci, która będzie kluczowa dla tego sezonu, a będzie towarzyszyć mu w podróży.

Chciałem mieć możliwość pokazania tych momentów, kiedy się bardziej otwiera. - dodał Liam Hemsworth. - W mojej interpretacji Geralt jest bardzo empatyczną osobą - nawet pomimo tego, że wcześniej się izolował i nie pozwalał na wrażliwość przy innych. [...] Na tym etapie historii przechodzi przez wiele zmian. Chciałem, żeby na te momenty zasłużył. Kiedy do niego wracamy, jest pełen wątpliwości na temat siebie samego. Jest ranny. Jest niepewny siebie. [...] Ta nowopoznana rodzina jest tym, co popycha go do przodu i motywuje, żeby się nie poddawać.

Showrunnerka dodała również, że stonowano ilość nagości i scen seksu w serialu, ponieważ nie była zadowolona z tego, jak w 1. sezonie podzielono ilość nagich scen z kobietami, a mężczyznami. Wolała się zatem z tego wycofać. Dodała również, że czwarty i piąty sezon stanowią jedną całość, która została napisana w tym samym czasie, a cały serial będzie mieć satysfakcjonujące zakończenie. Jest kompletny

Poniżej przedstawiamy Wam plakaty z 4. sezonu Wiedźmina, a także pierwszy klip:

Wiedźmin: sezon 4 - klip

Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu

Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.