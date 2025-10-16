Reklama
Predator kontra potwór z mackami. Zobacz fragment Strefy zagrożenia

W sieci zadebiutował pierwszy klip z filmu science fiction Predator: Strefa zagrożenia, w którym widzimy walkę kosmicznego łowcy w lesie na obcej planecie. Próbuje go zabić potwór z mackami, którego częściowo widzieliśmy już w zwiastunach.
Adam Siennica
Adam Siennica
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Trwa promocja filmu science fiction Predator: Strefa zagrożenia, który jest nowym otwarciem w historii franczyzy. Po raz pierwszy głównym bohaterem jest kosmiczny łowca, a nie ludzie, których w tej historii nie uświadczymy. Wiemy, że fabularnie bohater udaje się na niebezpieczną planetę na swoje pierwsze polowanie. Tutaj wszystko chce go zabić i pierwszy klip to udowadnia.

Predator: Strefa zagrożenia - fragment

Zobaczcie efektowny fragment!

Przypomnijmy, że będzie to pierwsza część serii z niższą kategorią wiekową PG-13 (film niewskazany dla dzieci poniżej 13. roku życia), podczas gdy każda poprzednia odsłona miała kategorię R (film niewskazany dla osób poniżej 17. roku życia). Twórcy obiecują, że pod względem przemocy na ekranie nie będzie różnicy. Mogli otrzymać niższą kategorię, ponieważ na ekranie nie ma ludzi, a więc i czerwonej krwi – a to jest kluczowo powiązane z wyższą kategorią wiekową.

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska
materiały prasowe
Predator: Strefa zagrożenia - o czym opowiada film?

Akcja przenosi widzów w daleką przyszłość, na odległą planetę, gdzie młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) – wyrzutek ze swojego klanu – zawiera nieoczekiwany sojusz z Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.

Predator: Strefa zagrożenia - premiera w listopadzie w kinach.

Źródło: IGN

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Predator: Strefa zagro... 
