Wiedźmin - spin-off o Szczurach dalej w planach. Zdjęcia planowane są w Afryce

Szczury w książkach Andrzeja Sapkowskiego to banda rozbójników, która doświadczyła w młodym wieku okropieństw wojny i straciła przez to swój moralny kompas. Ciri natrafia na Szczury w trudnym dla siebie momencie i zostaje członkinią bandy. Wcześniej przy okazji ogłoszeń obsadowych do 3. sezonu Wiedźmina podano, że Christelle Elwin wcieli się w Mistle - jedną z bardziej rozwiniętych w książkach członkiń bandy, która miała romantyczną relację z Ciri, a później też portal Redanian Intelligence donosił o kolejnych nazwiskach obsadzonych w rolach członków bandy Szczurów.

Teraz to samo źródło donosi, że plany na spin-off są dalej aktualne, pomimo słabego przyjęcia produkcji Wiedźmin: Rodowód krwi. Prace przedprodukcyjne już się zaczęły i prowadzone są w RPA w Afryce. Showrunnerką produkcji jest Haily Hall, a Daniel RPK podaje, że roboczy tytuł produkcji to Riff Raff. Zdjęcia mają ruszyć od kwietnia do września 2023 roku, a większość prac realizowana będzie w Kapsztadzie. Biorąc pod uwagę czas kręcenia, możemy spodziewać się od sześciu do ośmiu odcinków. Podano też krótki opis przy Riff Raff:

Sześciu nastoletnich rozbójników musi polegać na swoich złodziejskich umiejętnościach, gdy planują największy rabunek w swojej karierze rzucając wyzwanie najniebezpieczniejszej organizacji przestępczej w królestwie.

Skoro będzie szóstka członków, będą to wydarzenia przed ich spotkaniem z Ciri, a zatem będzie to prequel. O fabule trudno spekulować, ponieważ Sapkowski krótko nakreślił historię pochodzenia tych postaci, ale wiemy bardzo mało na temat ich zbójeckiej działalności. Premiera serialu może nastąpić latem w 2024 roku, ale są to tylko pierwsze prognozy.

Wiedźmin - kogo zobaczymy w 3. sezonie?

Jedno jest pewne - Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan powtórzą swoje role odpowiednio Geralta, Yennefer i Ciri. To samo tyczy Anny Shaffer jako Triss, Joey'a Batey'a w roli Jaskra i MyAnny Buring w roli Tissai. Kogo nowego zobaczymy w serialu? Uwaga na drobne spoilery w niektórych miejscach.

Meng'er Zhang (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) jako Milva