Wiedźmin - Szczury zawitają całą bandą w 3. sezonie? Poznaliśmy nazwiska aktorów

Szczury w książkach Andrzeja Sapkowskiego to banda rozbójników, która doświadczyła w młodym wieku okropieństw wojny i straciła przez to swój moralny kompas. Ciri natrafia na Szczury w trudnym dla siebie momencie i zostaje członkinią bandy. Wcześniej przy okazji ogłoszeń obsadowych do 3. sezonu Wiedźmina podano, że Christelle Elwin wcieli się w Mistle - jedną z bardziej rozwiniętych w książkach członkiń bandy, która miała romantyczną relację z Ciri.

Wydawało się, że twórcy serialu mogą inaczej podejść do adaptowania wątku ze Szczurami, bo nie otrzymaliśmy wcześniej żadnych innych ogłoszeń związanych z resztą członków bandy. Portal Redanian Intelligence donosi jednak, że udało im się potwierdzić obecność kolejnej postaci imieniem Reef. Był to nilfgaardczyk znany ze swojego tatuażu i zażywania fisstechu. W serialu Netflixa postać zagra Juliette Alexandra.

Źródło potwierdza angaż Nicholasa Karimiego w roli Skomlika, herszta Łapaczy, którzy odnaleźli Ciri w korycie Suchaka. To w jego obecności Ciri natknęła się na bandę Szczurów. Redanian Intelligence podaje, że Aggy K. Adams widziana była na planie, więc spekuluje się, że może wcielić się w Iskrę, elfią członkinię grupy. W obsadzie pojawi się też Ash Rizi, którego źródło typuje na odtwórcę roli Giselhera - herszta Szczurów. W kręcenie scen z powyższymi aktorami zaangażowany był też Ben Radcliffe, który może wcielić się w innego z członków: Asse lub Kayleigha. Informacje nie są jednak potwierdzone przez Netflixa, więc musimy poczekać na kolejne oficjalne doniesienia.

Wiedźmin - trwają obecnie zdjęcia do 3. sezonu. Data premiery nie jest na ten moment znana.