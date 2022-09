Copenhagen Cowboy - zwiastun serialu Netflixa od Nicolasa Windinga Refna

fot. Netflix

Copenhagen Cowboy to nowy serial Netflixa, za który odpowiada Nicolas Winding Refn, twórca takich filmów jak Drive czy Neon Demon. To pierwszy od 15 lat projekt reżysera, który tworzy w swojej rodzimej Danii. Do sieci trafił zwiastun produkcji. Materiał jest dostępny poniżej.

Bohaterką produkcji jest młoda kobieta o imieniu Miu. Po latach w niewoli staje na progu nowego początku w swoim życiu. Szukając sprawiedliwości, a przede wszystkim zemsty, Miu wchodzi w mroczne zakamarki przestępczego podziemia tytułowego miasta. Po drodze spotyka swojego wroga, Rakel. Razem wyruszają w pełną dziwnych zdarzeń odyseję, w trakcie której dowiadują się, że jest wiele innych kobiet, które doświadczyły tego samego, co one.

Copenhagen Cowboy - zwiastun

W obsadzie produkcji znajdują się Angela Bundalovic, Lola Corfixen, Zlatko Buric, Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen i Mads Brügger.