Wiedźmin - twórczyni znowu krytykowana. Przyznała, że woli książki od adaptacji

Wiedźmin jest adaptacją prozy Andrzeja Sapkowskiego i niestety coraz częściej w przypadku serialu mówi się nie o ekranizacji, a fanfiku lub swobodnej interpretacji twórców. Wynika to z faktu, że dokonano w serialu licznych zmian, które nie są tylko kosmetyczne, a realnie zmieniają świat ustanowiony w książkach. To nie podoba się licznym fanom książek, którzy chcieliby dostać adaptację wierniejszą i będącą w duchu twórczości Sapkowskiego. Krytyka kierowana jest szczególnie do showrunnerki, Lauren Schmidt Hissrich, która zarządza projektem. W Rosji powstała nawet petycja, aby odwołać ją z tego stanowiska.

Jakiś czas temu New York Times podał, że Krew elfów Sapkowskiego stała się bestsellerem, do czego niewątpliwie przyczynił się serial. Kontrowersję wywołała jednak sama showrunnerka komentująca sukces książki w USA. Przyznała bowiem, że woli książki od adaptacji.

Mówiłam głośno o tym, jak bardzo wolę książki od adaptacji i #TheWitcher nie jest wyjątkiem: jestem zachwycona, że nasz serial inspiruje coraz więcej ludzi do powrotu do oryginalnych dzieł Sapkowskiego, podobnie jak po S1. Im więcej fanów Wiedźmina - niezależnie od formatu - tym lepiej!

Nie ma adaptacji idealnych i chyba żaden fan Wiedźmina nie spodziewał się, że serial może być lepszy od książek Sapkowskiego, ale zbyt duże i radykalne zmiany sprawiają, że słowa twórczyni nie wszystkim się spodobały. Grupa widzów wyraziła swój zawód pod wpisem showrunnerki na Twitterze.

https://twitter.com/fizzawaq/status/1478544262354673674

"Gdybyś tylko zaadaptowała to, co jest w książkach i pokazała to na ekranie, byłabyś sławna, ale zamiast tego próbowałaś obalić oczekiwania, takie jak zabicie Eskela bez powodu innego niż "musieliśmy kogoś zabić", trzymaj się książek, nie ma potrzeb zmieniać cokolwiek."

