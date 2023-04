Wiedźmin - w 3. sezonie pojawi się przeciwnik znany fanom książek i gier

CD Projekt Red

Wiedźmin jest obecnie w fazie postprodukcji i trwają końcowe prace nad 3. sezonem. Nowa odsłona ma adaptować drugi tom wiedźmińskiej sagi, czyli Czas pogardy, ale wcześniej twórcy zapowiadali, że znajdą się jeszcze motywy i wątki z pierwszej odsłony, czyli Krwi elfów.

Portal Redanian Intelligence donosi teraz, że obsadzono aktora, który wcieli się w jednego z antagonistów tego sezonu - Profesora. Ralf Blunden - znany też jako Profesor ze względu na swoje okulary i nietypowy sposób wypowiadania się - to postać obecna nie tylko w świadomości czytelników, ale też graczy. To właśnie on był pierwszym wrogiem Geralta w serii gier od CD Projekt Red. W Czasie pogardy, najemnik ścigał Yennefer i Ciri. W postać wcielić się ma Sunny Patel (Legenda Vox Machiny).

Wiedźmin - kogo zobaczymy w 3. sezonie?

Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan powtórzą swoje role odpowiednio Geralta, Yennefer i Ciri. To samo tyczy Anny Shaffer jako Triss, Joey'a Batey'a w roli Jaskra i MyAnny Buring w roli Tissai. Kogo nowego zobaczymy w serialu? Uwaga na drobne spoilery w niektórych miejscach.

Premiera nowego sezonu jeszcze w 2023 roku.